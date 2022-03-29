29 марта 2022, 02:44
Режисер номинированного на «Оскар» фильм «БоксБалет» Дьяков высказался об итогах премии
Российский режиссер-аниматор, художник и сценарист Антон Дьяков не смог выиграть «Оскар» за свой мультфильм «БоксБалет». Он прокомментировал результаты премии. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Российский режиссер уступил победу в номинации «Лучший короткометражный мультфильм» испанскому режиссеру Альберто Мьельго, который создал работу «Стеклоочиститель». Однако это не расстроило Дьякова. По его словам, тот факт, что российский независимый мультфильм номинировали на «Оскар» в столь непростой обстановке, уже является чудом.
«Я получил бешенный отклик от зрителей со всего мира. Как вообще в этой ситуации можно быть расстроенным? Я счастлив! Никогда не думал, что моя работа может достичь такого», — заявил он.