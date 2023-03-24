Интересное 24 марта 2023, 15:05 Режим работы Ленинградского зоопарка изменят с 25 марта

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Время посещения Ленинградского зоопарка увеличат. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу заведения.

Изменения связаны с увеличением светового дня. С 25 марта посетить зоопарк можно будет с 10:00 до 19:00. Войти на территорию зоопарка можно будет до 18:00.

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Часы работы детской контактной площадки: с 10:00 до 17:45. Перерыв: с 13:00 до 14:00.

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Ежемесячно зоопарк будет закрываться на санитарный день. В ближайшие месяцы это будет 3 апреля, 15 мая и 5 июня.