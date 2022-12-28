Интересное 28 декабря 2022, 23:45 Ресторатор Миронов заявил, что заведения не должны нести ответственность из-за контрабанды

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что значительная доля закупаемой ресторанами рыбной продукции может являться нелегальной. Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов вступился за представителей данного бизнеса и заявил, что поставки контрабанды не являются ответственностью заведений, написало ИА НСН.

Специалист пояснил, что рестораны не виноваты в том, что им привозят нелегальную продукцию. По его словам, данными вопросами должно заниматься Росрыболовство. Он заявил, что обычно в заведения приходит сертифицированная продукция. Если же контрабанда каким-то образом получает документы, претензии должны быть не к ресторану.

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«Интересно получается: незаконно пойманный улов нелегально где-то хранится, перетаскивается через всю страну, а рестораны виноваты в том, что купили товар. Очень удобно перекладывать с больной головы на здоровую», — рассказал Миронов.

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