Интересное 12 мая 2023, 00:51 Ресторатор Крылов рассказал, с чем связан рост цен на шаверму в Петербурге Ресторатор Крылов заявил, что стоимость шавермы выросла из-за подорожания продуктов

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За последний год в Санкт-Петербурге средняя стоимость шавермы выросла до 318 рублей. Сооснователь PITA’S Александр Крылов рассказал, с чем связано подобное изменение. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам специалиста, рост цены связан с некоторым факторами. Среди них — подорожание продуктов. Также многие работодатели проиндексировали заработную плату персоналу.

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«Все это в совокупности дало повышение стоимости блюд. Недавно мы пригласили новых бренд-шефов, чтобы переработать меню, ввести новые позиции и поработать с себестоимостью», — пояснил Крылов.