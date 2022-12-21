Интересное 21 декабря 2022, 05:45 Ресторан Куспиц рассказал, как приготовить кролика на Новый год Ресторан Куспиц посоветовал потушить кролика с горчицей на Новый год

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Блюда из кролика станут отличным вариантом для новогоднего застолья. Таким мнением поделился ресторатор Андрей Куспиц. Его слова привела радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, мясо кролика является очень вкусным. В праздники можно потушить его с горчицей: при высокой температуре она теряет жгучие свойства, но отдает блюду приятный аромат.

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Чтобы сделать такое блюдо, необходимо разрезать мясо кролика на небольшие куски, положить его в кастрюлю и добавить горчицу из расчета 250 граммов на одну тушку. После мясо нужно оставить мариноваться на пару часов.

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«Затем ставим на сильный огонь и немножко шевелим этого кролика с помощью лопатки. Добавляем немножко мелко нарубленного лука, еще лучше добавить лука шалот. Затем убираем огонь на самый минимум, накрываем крышкой. И пусть кролик хорошо себя чувствует примерно полчаса», — пояснил Куспиц.

После стоит поднять крышку, перемешать мясо и снова накрыть. Затем блюдо нужно оставить на полчаса.