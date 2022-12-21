21 декабря 2022, 05:45
Ресторан Куспиц рассказал, как приготовить кролика на Новый год
Ресторан Куспиц посоветовал потушить кролика с горчицей на Новый год
Блюда из кролика станут отличным вариантом для новогоднего застолья. Таким мнением поделился ресторатор Андрей Куспиц. Его слова привела радиостанция «Говорит Москва».
По словам специалиста, мясо кролика является очень вкусным. В праздники можно потушить его с горчицей: при высокой температуре она теряет жгучие свойства, но отдает блюду приятный аромат.
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Чтобы сделать такое блюдо, необходимо разрезать мясо кролика на небольшие куски, положить его в кастрюлю и добавить горчицу из расчета 250 граммов на одну тушку. После мясо нужно оставить мариноваться на пару часов.
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«Затем ставим на сильный огонь и немножко шевелим этого кролика с помощью лопатки. Добавляем немножко мелко нарубленного лука, еще лучше добавить лука шалот. Затем убираем огонь на самый минимум, накрываем крышкой. И пусть кролик хорошо себя чувствует примерно полчаса», — пояснил Куспиц.
После стоит поднять крышку, перемешать мясо и снова накрыть. Затем блюдо нужно оставить на полчаса.
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