Реставрацию «Медного всадника» полностью закончили в Санкт-Петербурге

Глобальную реставрацию памятника Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади Санкт-Петербурга завершили, скоро со скульптуры снимут строительные леса. Памятник отремонтировали к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом в пресс-центре Государственного музея городской скульптуры сообщили ТАСС.

«Все реставрационные работы, которые были запланированы на „Медном всаднике“, завершены в срок. Леса начнут разбирать в период с конца января до середины февраля», — процитировало агентство слова представителя службы.

Памятник не будут открывать слишком быстро, потому что работы, проведенные на нем, были существенные, пока под ограждениями сохраняют плюсовую температуру.

Также в музее добавили, что всю территорию вокруг знаменитого постамента приведут в порядок к весне. Ее большую часть занимает цветник, которым тоже нужно заняться.

«Медный всадник» начали ремонтировать в октябре 2021 года, тогда его скрыли под лесами. Перед этим строители полностью обследовали историческую реликвию, заметив начало «бронзовой болезни». В плохом состоянии была и гранитная площадка.