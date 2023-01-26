Интересное 26 января 2023, 20:44 Реставрацию исторической ограды Юсуповского сада завершат в 2024 году

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Реставраторы завершат работы над оградой Юсуповского сада в 2024 году. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

На восстановление работу забрали осенью 2022 года. На протяжении трех месяцев они работают над 146-ю метрами секций. Они успели удалить коррозию, а также старое покрытие. Сейчас они воссоздают утраченные элементы ограды, а также приводят в порядок поврежденные участки, рассказал реставратор художественных изделий и декоративных предметов Алексей Метик.

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Вернуть ограду на место они планируют во второй половине следующего года.