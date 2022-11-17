17 ноября 2022, 18:08
Реставрацию «Дома с собаками» завершат в Нижнем Новгороде
Реставрация «Дома с собаками» в Нижнем Новгороде подходит к концу. Здание имеет статус объекта культурного наследия. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на страницу агентство «Асирис» в социальной сети «ВКонтакте».
Реклама
Здание располагается на улице Славянской. Ранее особняк принадлежал фельдфебелю Ивану Гусеву. Специалисты полностью заменили крышу здания, а также обшивку, лестницы, рамы на окнах и парадную дверь. На данный момент строители проводят внутреннюю отделку помещения. Работы подойдут к концу в ноябре 2022 года.
Строительство
Реклама
Реклама