Интересное 17 ноября 2022, 18:08 Реставрацию «Дома с собаками» завершат в Нижнем Новгороде

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Реставрация «Дома с собаками» в Нижнем Новгороде подходит к концу. Здание имеет статус объекта культурного наследия. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на страницу агентство «Асирис» в социальной сети «ВКонтакте».

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Здание располагается на улице Славянской. Ранее особняк принадлежал фельдфебелю Ивану Гусеву. Специалисты полностью заменили крышу здания, а также обшивку, лестницы, рамы на окнах и парадную дверь. На данный момент строители проводят внутреннюю отделку помещения. Работы подойдут к концу в ноябре 2022 года.