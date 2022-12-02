Интересное 02 декабря 2022, 17:32 Реставрацию Дома национальностей в Санкт-Петербурге проведут в 2023 году

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Реставрацию Дома национальностей в Санкт-Петербурге проведут в 2023 году. Об этом сообщил Piter.TV.

Помещение располагается в Особняке Штифтера на Моховой улице. Там откроют Концертный и Белый залы, розовую и гобеленовую гостиные.

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Вице-губернатор города Борис Пиотровский рассказал, что на данный момент уже завершили один из этапов строительства. В 2023 году специалисты отреставрируют вестибюль, парадную лестницу, а также интерьеры второго, третьего и четвертого этажей. Кроме того, в порядок приведут Колонный зал, лицевой и дворовой фасады.

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