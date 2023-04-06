Интересное 06 апреля 2023, 17:23 Реставрацию 230 исторических домов-памятников проведут в Петербурге

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Реставрационные работы проведут в 231 доме-памятнике. Такой план утвердили в Фонде капитального ремонта города на 2023 год. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Теперь специалистам предстоит составить проектную документацию, а также провести обследование конструкций. Кроме того, потребуется организовать лабораторные исследования. Утверждать документацию будут в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), написали «Невские новости».

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«Подрядчиком для проведения работ на объектах культурного наследия может стать только организация», — отметили в пресс-службе ведомства.