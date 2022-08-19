Реставрацию 180-летнего дома проведут в Выборге

Старинный дом, расположенный на пересечении улиц Сторожевой башни и Новой заставы в Выборге, отреставрируют. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

На данный момент власти города уже утвердили проект, который разработали еще в 2019 году. Работами займется Выборгский музей-заповедник, которому после строительства и передадут здание.

Дом возвели в 1843 году. Его архитектором являлся Карл Лесциг. Сейчас здание признано объектом культурного наследия, добавил Petrograd.