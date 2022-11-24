Интересное 24 ноября 2022, 15:46 Реставраторы нашли новую точку опоры у памятника Петру Первому в Петербурге

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Интересные открытия обнаружили специалисты при реставрации Медного всадника в центре Санкт-Петербурга. Выяснилось, что у памятника есть важнейшая для равновесия третья точка опоры, об этом специалисты музея городской скульптуры рассказали газете «Петербургский дневник».

По данным газеты, редкую находку удалось обнаружить при помощи оптического оборудования — эндоскопа. Новую точку опоры можно рассмотреть у хвоста коня, который соприкасается с телом змеи. Устойчивость и равновесие Медного всадника обеспечивается благодаря разной толщине бронзы.

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Кроме того, при детальном изучении хвоста коня Медного всадника специалисты впервые обнаружили люк для извлечения материалов при формовке. Камень, на котором расположился Медный всадник, является редчайшим гранитом, не имеющим аналогов в той местности.

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