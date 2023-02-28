Интересное 28 февраля 2023, 18:25 Репродуктолог Малышева рассказала, что происходит с эмбрионами при отсутствии оплаты за хранение

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Современная медицина позволяет замораживать эмбрионы и в течение долгого времени хранить их первоначальные свойства. О том, что происходит с биоматериалом при отсутствии оплаты за хранение, рассказала репродуктолог Вера Малышева в беседе с «Газета.ru».

По словам специалиста, клиники имеют полное право утилизировать эмбрионы, если их хранение не оплачивается клиентами на протяжении нескольких лет.

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Как сообщило РИА ФАН, перед извлечением биоматериала из специального криохранилища специалисты клиники будут пытаться связаться с пациентами.

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