Сами влезли в кадр и потребовали не снимать. Как скучный репортаж журналистки из ХМАО стал хитом

Рассказывая о каком-либо происшествии, журналисты записывают репортажи прямо с места событий, но это может не понравится случайным прохожим. Такой случай произошел в Нижневартовске, во время съемок сюжета о выходе реки из берегов в Нижневартовске. Мужчине не понравилось, что его машина попала в кадр журналистов, и он решил прогнать съемочную группу.

Соответствующая видеозапись быстро распространилась по социальным сетям. На кадрах, девушка-журналист рассказывает о том, что из-за вышедшей из берегов реки на дороге образовалась огромная лужа, через которую трудно проехать автомобилям.

Видео: «ВКонтакте»

В какой-то момент к ней подходит недовольный мужчина с вопросом не хочет ли журналистка искупаться. Через несколько секунд становится понятно, что мужчина возмущен тем, что его машина попала в кадр. Журналистка несколько раз объяснила, что она снимает сюжет и ни авто мужчины, ни он сам не являются главными героями этого ролика.

Девушка даже предложила мужчине показать свою пресс-карту, но отдыхающего было не унять: он заявлял, что не хочет, чтобы снимали его личную жизнь. На доводы журналистки он никак не реагировал. Позже к нему подошел еще один мужчина, который также оказался недоволен съемками.

Чем в итоге закончилось видео неизвестно. Ролик обрывается до завершения конфликта.