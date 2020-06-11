Сами влезли в кадр и потребовали не снимать. Как скучный репортаж журналистки из ХМАО стал хитом
Соответствующая видеозапись быстро распространилась по социальным сетям. На кадрах, девушка-журналист рассказывает о том, что из-за вышедшей из берегов реки на дороге образовалась огромная лужа, через которую трудно проехать автомобилям.
Видео: «ВКонтакте»
В какой-то момент к ней подходит недовольный мужчина с вопросом не хочет ли журналистка искупаться. Через несколько секунд становится понятно, что мужчина возмущен тем, что его машина попала в кадр. Журналистка несколько раз объяснила, что она снимает сюжет и ни авто мужчины, ни он сам не являются главными героями этого ролика.
Девушка даже предложила мужчине показать свою пресс-карту, но отдыхающего было не унять: он заявлял, что не хочет, чтобы снимали его личную жизнь. На доводы журналистки он никак не реагировал. Позже к нему подошел еще один мужчина, который также оказался недоволен съемками.
Чем в итоге закончилось видео неизвестно. Ролик обрывается до завершения конфликта.