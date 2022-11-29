Интересное 29 ноября 2022, 23:54 Реновацию очередной промышленной зоны проведут в Екатеринбурге

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Власти Екатеринбурга приняли решение провести реновацию еще одного участка. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание «Питерские заметки».

Работы проведут на территории промзоны на улице Черкасская. Они затронут площадку в Верх-Исетском районе, находящуюся неподалеку от развязки на улицах Серафимы Дерябиной и Гурзуфской и татаро-башкирского кладбища.

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На данных территориях планируют снести шесть зданий. В результате работ в городе появится свободная территория площадью 13 500 квадратных метров.

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