Интересное 29 декабря 2022, 21:04 Ремонтные работы проведут в Новом Уренгое в честь юбилея

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Новый Уренгой преобразят к юбилею города. Такой информацией поделился глава города Андрей Воронов. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В будущем году в городе возведут мини-футбольную арену. Также там появится школа искусств, взрослая поликлиника и кванториум. При этом до 2025 года строители планируют отремонтировать магистрали в южной части города. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Артюхов.

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«2023 год — улица Магистральная, улица Таежная, улица Геологоразведчиков. Объекты большие — за год их не проглотишь, но тем не менее за два года мы точно добьемся», — рассказал мэр города.

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