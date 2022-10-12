Ремонт завершился в роддоме Тарко-Сале | 360°

Интересное 12 октября 2022, 15:13 Поделиться Telegram

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Viber Ремонт завершился в роддоме Тарко-Сале

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Строители завершили ремонт акушерского корпуса райбольницы в Тарко-Сале. Здание должны были сдать в январе 2023 года, однако справиться удалось уже к 11 октября. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Инициатором ускорения строительства стал глава региона Дмитрий Артюхов. Такое решение он принял по просьбе жителей региона, который обратились к нему во время Честного маршрута.

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В здании расположили 25 койко-мест. Во всех помещениях провели дезинфекцию. Кроме того, там разместили новое современное оборудование.

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