26 января 2023, 20:40
Ремонт свыше 290 медучреждений проведут в Нижегородской области в 2023 году
Ремонт более 290 медучреждений проведут в Нижегородской области в 2023 году. Такой информацией поделился замгубернатора Егор Поляков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал чиновника.
Сейчас администрация заключила договоры на ремонт 215 учреждениях в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Реклама
В 2022 году строители привели в порядок 150 объектов. Там усовершенствовали инженерные сети, входные группы, помещения.
Ремонтные работы
Реклама
Реклама