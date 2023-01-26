Интересное 26 января 2023, 20:40 Ремонт свыше 290 медучреждений проведут в Нижегородской области в 2023 году

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Ремонт более 290 медучреждений проведут в Нижегородской области в 2023 году. Такой информацией поделился замгубернатора Егор Поляков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Сейчас администрация заключила договоры на ремонт 215 учреждениях в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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В 2022 году строители привели в порядок 150 объектов. Там усовершенствовали инженерные сети, входные группы, помещения.