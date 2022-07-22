Ремонт студенческого общежития проведут в Кирове

Киров примет участие в программе по реконструкции общежитий для студентов. Там проведут ремонт двух общежитий Вятского агротехнологического университета. Об этом сообщил INFOX.ru.

Ежегодно вплоть до 2024 года в России из федерального бюджета планируют выделять на ремонт таких заведений по три миллиарда рублей. Власти рассчитывают, что в порядок удастся привести как минимум 300 тысяч квадратных метров общежитий. В состав рабочих групп войдут студенты и депутаты по контролю воплощения в жизнь программы по капремонту.