Ремонт стратегически важного трубопровода проведут в Тобольске | 360°

Интересное 18 октября 2022, 15:36 Ремонт стратегически важного трубопровода проведут в Тобольске

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Реконструкцию магистрального трубопровода отопления, который пролегает от тепловой электростанции до городской котельной, проведут в Тобольске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Сибирско-Уральской энергетической компании» (СУЭНКО).

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На данный момент специалисты уже выбрали подрядчиков, которые будут проводить необходимые работы. Объект является очень важным для города. Он является единственным трубопроводом, который отапливает квартиры жителей нагорной части Тобольска.