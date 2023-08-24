24 августа 2023, 23:18
«Ремонт со СберУслугами»: за ремонт ночью могут оштрафовать
Шумные ремонтные работы в ночное время суток могут привести к проблемам с законом. Такой информацией поделилась руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова. Об этом сообщила Lenta.ru.
Собеседница издания напомнила, что время, когда можно шуметь, прописано в законодательстве. Например, в Москве по будням нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, а также в выходные и праздники.
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Выполнять шумные работы нельзя с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и субботу. Кроме того, работы запрещено проводить в воскресенье и праздничные выходные, написал «ФедералПресс».
Ремонтные работы
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