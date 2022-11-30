30 ноября 2022, 22:32
Ремонт на улице Вавилова в Ростове-на-Дону начнется в 2023 году
В Ростове-на-Дону проведут реконструкцию улицы Вавилова. Строительные работы начнутся в середине 2023 года. Такой информацией поделился глава администрации Алексей Логвиненко. Об этом сообщил «Царьград».
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Специалисты планируют расширить улицу в рамках проекта «Жилье и городская среда». Всего строительство проведут на участке в 10,5 километра. Главная дорога будет иметь четыре полосы, а проезды — две. Средняя скорость движения по трассе составит 80 километров в час.
Строительство
Дороги
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