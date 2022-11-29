29 ноября 2022, 19:39
Ремонт на причале нефтетерминала в Черном море завершился
К концу подошли ремонтные работы на причале нефтетерминала в Черном море. Строительством занимался каспийский трубопроводный консорциум. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт компании.
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Работы подошли к концу 29 ноября 2022. Специалисты заменили танк плавучести на выносном причальном устройстве — ВПУ-2. Объект уже прошел гидростатические испытания.«ВПУ готов к перевалке нефти на танкера», — сказано на сайте.
Строительство
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