Интересное 08 декабря 2022, 18:26 Ремонт межрегиональной магистрали проведут в Кемеровской области

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Ремонтные работы на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Югра проведут в Кузбассе. Данные сведения появились на сайте госзакупок. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на информационно-деловой портал «Сiбдепо».

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На ремонтные работы выделят более 1 миллиона рублей. Специалисты обустроят стационарное электрическое освещение. Таким образом получится обеспечить безопасность для водителей и пешеходов. Кроме того, повысится пропускная способность дороги ночью. Провести работы планируют в период с 30 января 2023 года по 15 декабря 2023 года.