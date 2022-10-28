Ремонт Ледового дворца проведут в Салехарде | 360°

Интересное 28 октября 2022, 15:37 Ремонт Ледового дворца проведут в Салехарде

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Капитальный ремонт Ледового дворца начался в Салехарде (ЯНАО). Строительство планируют провести в несколько этапов. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Специалисты обновят кровлю здания, а также внешние инженерные сети. Кроме того, фундамент сделают более крепким. В порядок приведут и близлежащие территории и сделают новую отделку и внутреннюю инженерную систему.

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При этом в период ремонта Ледовый дворец будет продолжать свою работу.

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