Ремонт дома культуры проведут в Успенском районе Кубани

Дом культуры отремонтируют в Успенском районе Кубани. Работы проведут в здании впервые за 50 лет. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона Вениамина Кондратьева.

Здание построили в 1972 году. С этого момента оно ни разу не подвергалось ремонту. Сейчас в ДК уже установили новую кровлю, а также поменяли двери и окна. К концу подходит ремонт фасада.

Специалисты должны заменить водопровод и системы отопления. Кроме того, в порядок приведут кабинеты, фойе, зрительный зал. В здании также появится сцена.