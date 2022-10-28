Ремонт детской школы искусств закончится в ЯНАО в ближайшее время | 360°

Интересное 28 октября 2022, 17:36 Ремонт детской школы искусств закончится в ЯНАО в ближайшее время

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Ремонт детской школы искусств, расположенной в поселке Ханымей Пуровского района ЯНАО, завершится в ближайшее время. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Строительство здания организовали в мае. Во время создания ремонтного проекта специалисты учли пожелания преподавателей и родителей.

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На данный момент уже демонтировали старые стены и потолок, кроме того, изменили планировку помещений и расположение инженерных сетей. Завершили и строительство фундамента и каркаса.

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«Школа искусств предстанет в принципиально новом облике. Учеников и педагогов встретят красивые, оснащенные новой мебелью и современным оборудованием учебные классы», — рассказала директор школы Галина Демина.