Ремонт аварийного рыбацкого моста в Невском районе Петербурга завершат в течение 2022 года

Ремонт рыбацкого моста через реку Славянку в Невском районе Санкт-Петербурга начнут в 2022 году. На работы планируют отвести год. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Всего власти Санкт-Петербурга планируют потратить на ремонт 254 миллиона рублей.

«В соответствии с адресной программой по капремонту искусственных дорожных сооружений начало работ предусмотрено в 2022 году, окончание — в 2023 году», — заявили в ведомстве.

Мост возвели в 1957 году. Последние ремонтные работы состоялись 41 год назад — в 1980 году.