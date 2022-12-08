Интересное 08 декабря 2022, 17:13 Ремонт 712 километров дорог завершился в Самарской области

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За 2022 год в Самарской области отремонтировали 712 километров дорог федеральных трасс. Такой информацией поделился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе совещания по вопросам реализации в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил сайт kp.ru.

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Объем ремонтных работ в 2022 году достиг рекордных показателей. Всего открыли 107 объектов, а также привели в порядок 21 искусственное сооружение. Азаров подчеркнул, что инвесторы с интересом относятся к Самарской области. Он подчеркнул, что участие в национальном проекте способствует повышению устойчивости экономики.