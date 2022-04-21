Ремонт 400 километров дорог проведут в Липецкой области

Ремонт 400 километров дорог планируют организовать в Липецкой области в 2022 году. Такой информацией поделился губернатор региона Игорь Артамонов, сообщил сайт kp.ru.

Политик подчеркнул, что работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По его словам, важно организовать контроль над ходом работ. Только в областной столице, добавил Артамонов, в порядок приведут более 20 километров дорог.

«Необходимо тщательно контролировать ход работ, четко взаимодействовать с подрядными организациями, проводить еженедельные совещания, чтобы не было никаких сбоев. Все работы должны быть выполнены качественно и вовремя», — заявил он.