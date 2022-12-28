Интересное 28 декабря 2022, 23:56 Ремонт 40 молочно-раздаточных пунктов проведут в Москве в 2023 году

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Программу ремонта молочно-раздаточных пунктов расширили в Москве. Такой информацией поделилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснила, что в новом году в городе проведут ремонт 41 молочно-раздаточного пункта. Общая площадь заведений составит 4,5 тысячи квадратных метров. При этом работы будут проводить с учетом единого стандарта.

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«Мы в этом году по единому стандарту уже отремонтировали 20 детских кухонь. На следующий год отремонтируем еще более 40, и одновременно усовершенствуем саму технологию предоставления детям раннего возраста жизни необходимого питания», — рассказала Ракова.

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