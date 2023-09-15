Интересное 15 сентября 2023, 15:46 Ремастер оригинальной игры Tomb Raider выйдет 14 февраля 2024 года

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Ремастеры оригинальной трилогии Tomb Raider, созданной британской студией Core Design, выйдут 14 февраля 2024 года. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Игра получит улучшенную графику благодаря стараниям студии Aspyr. Специалисты перенастроят ее для работы на современном оборудовании. Фанаты трилогии в любой момент смогут переключиться между старой и новой графикой.

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Отмечается, что распространением Tomb Raider на персональных компьютерах займется компания Steam.