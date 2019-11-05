Состоялся релиз Red Dead Redemption 2

Произошел официальный выпуск экшена Red Dead Redemption 2 для стационарных компьютеров и ноутбуков. Игру разработала компания Rockstar Games.

О выходе игры компания-разработчик сообщила на своей странице в Twitter.

Консольная версия игры появилась в прошлом году. Она была признана лучшей игрой осени по версии Gamers’ Choice Awards. Критики Golden Joystick Awards также благосклонно отнеслись к Red Dead Redemption 2.

Стала известна цена ПК-версии Red Dead Redemption 2 Подробнее

В Red Dead Redemption 2 реализован ряд технических и графических улучшений. Они позволяют наиболее полно раскрыть историю Артура Моргана и банды Ван дер Линда, когда они ускользают об блюстителей порядка по всей Америке в конце XIX века.

Разработчики стремились к тому, чтобы нарисованный мир выглядел как можно более естественным. В Rockstar Games отметили, что немалое внимание было уделено оптимизации PC-версии игры.

Игра, по сравнению с консольным собратом, обогатилась тремя новыми миссиями охотника за головами, двумя убежищами для банд, двумя картами сокровищ, огромным количеством нового оружия и лошадей. Кроме того, появился режим Photo Mode, который позволяет делать снимки экрана, добавлять к ним фильтры и делиться с другими игроками в Social Club.

Эксперты портала Dark Side of Gaming заявили, что игра имеет такие системные требования, что ни одна из распространенных видеокарт не потянет ее на максимальных настройках. Многие пользователи с этим согласились. Они отметили, что даже запустить игру получается не всегда. Дальше загрузочного экрана дело не идет.