Релиз адаптированной под PS5 Cyberpunk 2077 состоится не позже марта 2022 года
Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 выйдет не позже марта 2022 года
Релиз Cyberpunk 2077, адаптированной под консоль PlayStation 5, состоится не позже марта текущего года. Об этом сообщил автор Twitter-аккаунта PlaystationSize.
Блог сообщает о будущих тайтлах в базе PlayStation Network. Автор аккаунта разместил в Сети обложку обновленной версии игры CD Projekt Red. От оригинальной обложки изображение отличается незначительно. Специальная версия тайтла, которая адаптирована под приставку нового поколения, как следует из рассекреченных данных, выйдет в конце февраля или начале марта.
Не противоречит прогнозу CD Projekt Red и инсайд PlaystationSize. Польская студия, согласно данным, хочет выпустить PS5-версию игры в первом квартале текущего года.
В начале января в Сети показали, как выглядел бы игровой процесс популярной компьютерной игры Cyberpunk 2077 с участием комедийного персонажа мистера Бина. Персонаж органично вписался в игровое действо, оказавшись в городе Найт-Сити. Он скрывался от преследователей, а также танцевал в клубе.
Cyberpunk 2077 пользователи считали одним из самых больших провалов. Игра также получила массу негативных отзывов. Компании-разработчику CD Projekt RED пришлось потратить 2,17 миллиона долларов на возврат денег недовольным покупателям. Против нее подали несколько исков.