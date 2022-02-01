Релиз адаптированной под PS5 Cyberpunk 2077 состоится не позже марта 2022 года

Релиз Cyberpunk 2077, адаптированной под консоль PlayStation 5, состоится не позже марта текущего года. Об этом сообщил автор Twitter-аккаунта PlaystationSize.

Блог сообщает о будущих тайтлах в базе PlayStation Network. Автор аккаунта разместил в Сети обложку обновленной версии игры CD Projekt Red. От оригинальной обложки изображение отличается незначительно. Специальная версия тайтла, которая адаптирована под приставку нового поколения, как следует из рассекреченных данных, выйдет в конце февраля или начале марта.

Не противоречит прогнозу CD Projekt Red и инсайд PlaystationSize. Польская студия, согласно данным, хочет выпустить PS5-версию игры в первом квартале текущего года.

В начале января в Сети показали, как выглядел бы игровой процесс популярной компьютерной игры Cyberpunk 2077 с участием комедийного персонажа мистера Бина. Персонаж органично вписался в игровое действо, оказавшись в городе Найт-Сити. Он скрывался от преследователей, а также танцевал в клубе.

Cyberpunk 2077 пользователи считали одним из самых больших провалов. Игра также получила массу негативных отзывов. Компании-разработчику CD Projekt RED пришлось потратить 2,17 миллиона долларов на возврат денег недовольным покупателям. Против нее подали несколько исков.