Интересное 06 июля 2023, 00:00 Ректор МАРХИ Швидковский раскритиковал идею плотной застройки

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Покупка квартиры в плотной застройке является не лучшим вариантом. Такой информацией поделился ректор МАРХИ, Президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств Дмитрий Швидковский. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, в районах с плотной застройкой почти нет инфраструктуры. Кроме того, территории часто бывают не благоустроенными.

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Однако он подчеркнул, что в последнее время застройщики стараются создавать дома, которые подходят под облик города.

«Все больше и больше продвинутые девелоперы хотят, чтобы здание вписывалось в панораму города, в его контекст», — заявил Швидковский.