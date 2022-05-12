Ректор Литинститута прокомментировал «культуру отмены»

Глупо применять «культуру отмены» по отношению к тем или иным писателям из-за позиции по поводу Украины. Таким мнением поделился ректор Литературного института имени Горького, писатель Алексей Варламов. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

«Ввести пресловутую „культуры отмены“, исходя из позиции того или иного автора и его отношения к событиям на Украине, не просто глупо, но и бессмысленно», — пояснил литератор.

Он отметил также, что писателей не получится «удалить» из литературы из-за их позиции.