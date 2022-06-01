Рекрутер Валинуров рассказал, какие специальности не стоит выбирать будущим студентам

Наступило лето, а это значит, что будущие студенты определяются с выбором профессии. Рекрутер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, на какие специальности не стоит обращать внимание. Об этом сообщила Lеntа.ru.

По словам эксперта, в 2022 году не стоит выбирать профессию бухгалтера. Он пояснил, что сейчас многие компании стараются автоматизировать процессы расчета средств.

«Если мы говорим про антирейтинг должностей, то в первую очередь в него попадают бухгалтеры. Потому что много что начинает автоматизироваться, и много ручной работы не нужно. Все равно бухгалтеры нужны, но я бы на эту позицию не ориентировался», — пояснил специалист.

Валинуров также рассказал, что сфера интернет-маркетинга и диджитала сейчас перегружена. Молодые специалисты вряд ли смогут рассчитывать на большую зарплату.