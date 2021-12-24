Рекрутер рассказал, что не существует идеального сезона для поиска работы

Многие вакансии остаются актуальными на протяжении всего года. Не обязательно ждать для трудоустройства определенного времени. Таким мнением поделился карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнул, что мнение о наиболее подходящих сезонах для трудоустройства является ошибочным.

«В летний период столько же предложений, как и в деловые сезоны — осень и весна. Просто летом все решения по кадрам принимаются медленнее, поскольку большинство руководителей в отпусках», — отметил эксперт.

Валинуров подчеркнул, что главным в поиске работы является именно мотивация соискателя и работодателя. Если она присутствует, то найти подходящую вакансию можно в любой сезон.

Если рассматривать конец зимы, то в данном случае работодатели стараются найти всех необходимых сотрудников как можно скорее. Тогда они смогут начать свою работу с нового года. При этом эксперт посоветовал не менять место работы в период праздников.