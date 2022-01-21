21 января 2022, 16:27
Реконструкцию сквера в Абинском районе Краснодарского края закончат до конца года
Реконструкцию сквера, расположенного на улице Мира в станице Холмской Краснодарского края, завершат до конца года. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службе краевой администрации.
В сквере появятся новые скамейки и освещение. Кроме того, там обустроят парковку для велосипедов. На территории планируют высадить можжевельники, гортензии и лиственницы.
Всего в течение года власти планируют облагоустроить 219 скверов и парков в 63 населенных пунктах.