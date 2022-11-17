Интересное 17 ноября 2022, 18:07 Реконструкцию парка Кулибина в Нижнем Новгороде проведут в 2023 году

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В Нижнем Новгороде проведут реконструкцию парка Кулибина. Работы начнутся в 2023 году. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт городской администрации.

На территории парка откроют фуд-корт и аллею изобретений механика Ивана Кулибина. Кроме того, там проложат новые дорожки, возведут детскую площадку и установят ограждения.

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Также специалисты займутся озеленением территорий. Там высадят порядка ста новых деревьев и 1 тысячи кустарников. При этом планировка общественного места останется неизменной.

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