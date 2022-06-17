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    17 июня 2022, 17:34

    Реконструкцию Медведковского пруда проведут в Москве

    Арина Бобкова

    В Москве проведут реконструкцию Медведковского пруда. Об этом сообщило РИАМО.

    Работы планируют завершить в конце июня. Сейчас там уже привели в порядок береговую линию, а также построили 230 метров откосной линии берега. Таким образом птицы без проблем смогут выбираться на сушу.

    Кроме того, специалисты очистили сам пруд. Они уложили водоупорный слой предварительно убрав и грунт. Также провели реконструкцию смотровой площадки, передал Daily Moscow.