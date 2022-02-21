Реконструкцию кордодрома проведут в Чертанове

Реконструкцию кордодрома, который располагается на улице Красного Маяка, проведут в Чертанове. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на социальные сети мэра Москвы Сергея Собянина.

«На кордодроме можно будет проводить соревнования и массовые мероприятия. Для этого сделаем боксы, трибуны и сцену. А для учебы, создания и ремонта авиамоделей — одноэтажный павильон с конференц-залом и библиотекой», — рассказал политик.

Старый кордодром находится неподалеку от спортивного комплекса, полузаброшенного футбольного поля и остатков фундамента лыжной базы. Объекты планируют объединить в единое пространство. Ремонт проведут в рамках проекта «Мой район».