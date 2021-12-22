Реконструкцию детской железной дороги в Пензе закончат к 2023 году

Итоговую пресс-конференцию начальника Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Вячеслава Дмитриева провели в Самаре 21 декабря. В ходе беседы затронули вопрос пензенской Детской железной дороги. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Сейчас детская железная дорога находится на реконструкции. Дмитриев рассказал, что завершить ремонт планируют к 2023 году. Рядом с дорогой планируют возвести детское депо с учебным центром для полноценного школьного образования.

«Это будет местом притяжения для горожан», — рассказал он.