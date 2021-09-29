Реконструкцию аэропорта проведут в Новом Уренгое

Аэропорт в Новом Уренгое будет модернизирован. На данный момент завершается монтаж металлоконструкций. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Рабочие планируют в ближайшее время начать сборку фасада. По своему дизайну аэропорт будет напоминать ненецкое жилище. Сборка каждого чума у рабочих заняла два дня. Всего планируют установить 44 чума.

«Все сроки выдерживаются. Идем согласно графика. Строим на века. Ответственность в любом случае есть, но больше радует причастность к осуществлению этого проекта», — рассказал исполнительный директор аэропорта Роман Бочков.