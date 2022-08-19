Реконструкция спортивного комплекса в Севастополе подошла к концу

Реконструкция спортивного комплекса на улице Дарвина 3-А в Севастополе подошла к концу. Такой информацией поделился губернатор города Михаил Развожаев. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

В порядок привели тренировочную базу ФК «Севастополь», а также площадку для проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий. По словам политика, там обустроили новые раздевалки с обогревом, а также зал для конференций и кабинет для тренеров.

«Теперь мы сможем проводить здесь даже спортивные соревнования, раньше это было невозможно: не было раздевалок, душевых, санузлов и общественного туалета для зрителей», — рассказал Развожаев.