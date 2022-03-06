Смольный собор в Петербурге откроют после реконструкции в мае

В Смольном соборе Санкт-Петербурга начали демонтировать строительные леса. Работы планируют завершить к маю этого года. Об этом сообщил сайт kp.ruсо ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Для ремонта тамбура использовали сосновую и дубовую древесину. Его украсили резьбой. Кроме того, в соборе установили новые двери, заменили стены, арки, а также своды, передали «Невские новости».

«В ходе работ временный пол был демонтирован, а исторический пол из каменных плит — отреставрирован, при этом порядка 30% плит были воссозданы», — заявили в ведомстве.