Реконструированный павильон «Ластоногие» открыли в Московском зоопарке

Реконструкция павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке подошла к концу. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел торжественное открытие помещения. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу правительства города.

По словам политика, после реставрации павильона количество посетителей зоопарка в разы увеличится. На данный момент там работают 16 бассейнов, которые заполнены морской водой. Морские котики, львы и другие животные обитают в условиях, которые максимально приближены к их среде обитания.

«Это такая целая страна подводная, страна чудес, когда можно зверей видеть не только сверху, но и изнутри со второго уровня. Это совершенно другое ощущение причастности к природе и жизни этих зверей», — заявил политик.