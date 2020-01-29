Клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров сказал, что Терешину «очень хочется привлечь внимание».

«Он понимает, что сделать что-либо удивительное, выдающееся не способен», — объяснил специалист.

Подобные способы самовыражения он сравнил с набиванием татуировок на лице. Психолог уточнил, что это делается не для красоты, а ради попыток стать востребованным.

Пластический хирург Тигран Алексанян считает, что профессиональный врач не стал бы делать подобные операции.

«Я бы проводить операции такому человеку не стал. Нельзя исполнять пожелания людей с неуравновешенной психикой. Когда я вижу, что у человека нет понятия эстетики и чувства натуральности, рекомендую обратиться не к пластическому хирургу, а к психотерапевту», — сообщил он.

По мнению хирурга, Рукам-Базукам «нужна психологическая помощь».