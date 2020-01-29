    29 января 2020, 14:32

    «Рекомендую обратиться не к пластическому хирургу, а к психотерапевту». Врачи — о Руках-Базуках

    Дарья Морозова

    Руки-Базуки, он же Кирилл Терешин предстал в новом облике. Он убрал свои ненатуральные бицепсы, а вместо этого начала переделывать лицо. Клинический психолог и пластический хирург поделились мнением по поводу изменений молодого человека. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

    Клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров сказал, что Терешину «очень хочется привлечь внимание».

    «Он понимает, что сделать что-либо удивительное, выдающееся не способен», — объяснил специалист.

    Подобные способы самовыражения он сравнил с набиванием татуировок на лице. Психолог уточнил, что это делается не для красоты, а ради попыток стать востребованным.

    Пластический хирург Тигран Алексанян считает, что профессиональный врач не стал бы делать подобные операции.

    «Я бы проводить операции такому человеку не стал. Нельзя исполнять пожелания людей с неуравновешенной психикой. Когда я вижу, что у человека нет понятия эстетики и чувства натуральности, рекомендую обратиться не к пластическому хирургу, а к психотерапевту», — сообщил он.

    По мнению хирурга, Рукам-Базукам «нужна психологическая помощь».