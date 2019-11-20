Командир борта авиакомпании Wizzair при посадке самолета, летевшего рейсом Лондон — Киев, перепутал город прибытия. Он предупредил пассажиров, что лайнер сел в Москве, чем шокировал половину из них.

Ролик опубликовал друг одного из пассажиров. Он рассказал, что полет состоялся 18 ноября 2019 года из лондонского аэропорта Лутон.

«Самое смешное, что рейс на Москву вылетал из аэропорта Лутон одновременно с рейсом на Киев. Сначала мои друзья перепутали выход, им сказали, что здесь идет посадка на Москву. Им посоветовали поторопиться к другому выходу. Поскольку это был ранний утренний полет, они заснули и проснулись как раз перед посадкой. Был туманный день, и пассажиры не могли видеть город сверху. По прибытии пилот объявил: „Добро пожаловать в Москву“», — сказано в подписи к ролику.

Естественно некоторые пассажиры были в шоке. Но замешательство продолжалось всего несколько секунд. Пилот вскоре исправил свою ошибку и принес извинения.