Рэйф Файнс и Джульет Бинош исполнят роли в фильме «Возвращение»

Звезды фильма «Английский пациент» (1996) Рэйф Файнс и Джульет Бинош вновь сыграют вместе в одном фильме. Новая картина выйдет под названием «Возвращение». Об этом сообщили INC-News.

Сценарий к картине напишут Джон Коли и Эдвард Бонд. Режиссерское кресло займет Уберто Пазолини. По сюжету главные герои картины Одиссей встречается со своей супругой после 20-летнего отсутствия. Одиссей провел эти годы на Троянской войне, а по возвращении обнаружил, что его жену принуждают выбрать нового мужа и, соответственно, царя.

«Одиссей также изменился. Опыт войны и возраст уже не позволяют ему быть таким сильным воином, как когда-то. Но он поворачивается к прошлому лицом, чтобы найти в себе силы сохранить семью и вернуть любовь, которую он потерял», — сказано в синопсисе картины.